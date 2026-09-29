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Опубликовано 29 сентября, 11:47

Медведь убил 23-летнего парня у села на Камчатке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Erik Mandre

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Erik Mandre

Медведь насмерть напал на 23-летнего парня неподалёку от села Устьевое на Камчатке. Хищник оставался возле тела погибшего до прибытия специалистов и не хотел уходить, его застрелили охотоведы.

Сигнал о нападении зверя поступил в правоохранительные органы примерно в 18:45. Обстоятельства гибели молодого человека сейчас устанавливаются, сообщает УМВД по региону.

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Это уже второе смертельное нападение медведя в Усть-Камчатском округе за последние десять дней. В ночь на 19 сентября другой хищник сломал ограждение предприятия в Усть-Камчатске и атаковал 73-летнего сторожа. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. После трагедии власти усилили меры безопасности из-за участившегося появления хищников рядом с людьми.

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Анастасия Никонорова
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