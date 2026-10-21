«Позавтракал, поспал и ушёл»: Медведь устроил погром в домике красноярского чиновника

Бурый медведь устроил настоящий погром в таёжном домике главы Минусинского округа Красноярского края Дмитрия Меркулова. Чиновник обнаружил последствия визита косолапого в минувшие выходные и поделился кадрами разгромленного жилища в социальных сетях.

Медведь разгромил таёжный домик красноярского чиновника. Видео © VK /Дмитрий Меркулов

Хищник пробрался внутрь, выломав входную дверь, после чего принялся хозяйничать в помещении. Повсюду остались следы лап и когтей, вещи оказались перевёрнуты, а отдельные предметы — погрызены и повреждены. Досталось даже утеплителю, который незваный гость успел основательно растрепать.

«Михаил Потапыч тут уже побывал, натворил дел. Вот, выломал дверь, что-то не понравилось. Лапы его, красавчика, здесь... В баню зашёл париться, все полочки собрал, позавтракал или пообедал, поспал немножко и куда-то двинулся дальше», – прокомментировал чиновник.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае с начала регулирования численности бурого медведя ликвидировали 1016 особей. Об этом сообщили в региональном Минприроды. По данным на 16 октября, опасность встречи с хищниками на отдельных территориях края сохраняется. За август и сентябрь от нападений медведей погибли семь человек.