Более тысячи медведей ликвидировали в Красноярском крае после гибели людей

В Красноярском крае с начала мероприятий по регулированию численности бурых медведей отстреляли 1016 животных. По данным регионального Минприроды на 16 октября, опасность встречи с хищниками на отдельных территориях края сохраняется.

«Сохраняется опасность выхода медведей на определённых территориях региона. По состоянию на 16.10.2026 в рамках проводимых мероприятий по регулированию численности добыто 1016 особей бурого медведя», — сообщили в ведомстве.

В регионе за август и сентябрь от нападений медведей погибли семь человек. На фоне этих происшествий власти усилили меры по регулированию численности опасных животных. В министерстве предупредили жителей и гостей края о сохраняющемся риске и призвали соблюдать осторожность. При встрече с медведем необходимо сообщить об этом по телефонам 112 или 102.

Охотники и инспекторы продолжают работать в круглосуточном режиме и оперативно реагировать на поступающие обращения. Жителям также рекомендуют воздержаться от походов в лес в районах, где сохраняется опасность появления хищников.

Ранее Life.ru писал, что 81-летняя отшельница Агафья Лыкова пожаловалась на небывалое нашествие медведей, которые не дают покоя обитателям её таёжной заимки. Женщина вместе с помощником вынуждена отпугивать опасных хищников петардами и выстрелами из ружья.