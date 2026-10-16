Символ России — под защитой, а не под прицелом: В РФ решили перевоспитать людей и косолапых

В последнее время в интернете и социальных сетях активно разгоняется тема медведей. Нам рассказывают, что животных стало слишком много, что они нападают на людей, что их надо отстреливать, что они опасны. Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов рассказал Life.ru, что за этим стоят вполне конкретные силы — охотничье лобби и те, кто зарабатывает на убийстве животных.

Они используют блогеров, чтобы создать панику, чтобы люди поверили в то, что медведь — это враг, которого нужно уничтожать. Но это ложь. Медведь — это символ России. Это умное, сильное и, если его не провоцировать, доброе животное. И проблема не в том, что медведей стало слишком много. Проблема в том, что мы сами создали условия, при которых они вынуждены выходить к людям. Мы сами виноваты в этом, и мы должны это исправить, а не перекладывать вину на животных. Михаил Иванов Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

По словам общественника, медведи выходят к трассам и деревням, потому что мы их приучили к этому. Люди кидают из машин колбасу, яблоки, хлеб. Для дикого животного это как наркотик. Оно перестает добывать себе еду и идёт туда, где кормят.

Такая же ситуация с помойками. Летом запах от свалок разносится на десятки километров. Медведь чувствует его и идёт туда, где можно легко поживиться. И это не его вина, это безответственность людей.

«Мы не должны кормить диких животных. Мы не должны оставлять мусор в лесах и у деревень. Мы должны уважать их среду обитания, а не превращать её в свалку. Были сокращены лесные хозяйства, лесники — десятки тысяч людей по всей стране потеряли работу. А кто будет следить за лесом? Кто будет считать зверя, следить за его здоровьем, предотвращать браконьерство? Никто», — добавляет собеседник Life.ru.

Браконьерство процветало много лет. Одно время браконьеры отрубали медведям лапы, чтобы продать их в Китай, где из них варят «чудодейственные» снадобья. Добывали медвежью желчь варварскими методами. Такая же участь постигла носорогов, которых почти полностью истребили из-за веры в чудодействие их рога. И акул, которым отрубают плавники и бросают умирать в море. Это не медицина, а варварство, уверен Иванов. Со временем спрос на эти методы сошёл на нет, и популяция медведей выросла. Но это не значит, что им есть чем питаться.

«Лесные пожары каждое лето уничтожают тысячи квадратных километров леса. А те же китайцы вырубают наши леса, добывают золото в Сибири и сливают химикаты в реки. Рыба травится. А рыба — это часть пищевой цепочки медведя. Вот почему он идёт к людям. Не потому что его стало много, а потому что у него отняли дом и еду», — отмечает общественник.

Он предлагает не баловать и наезжать на животный мир, а включить голову и одуматься. Первое — восстановить лесные хозяйства, вернуть лесников, наладить учёт и охрану диких животных. Второе — бороться с браконьерством жёстко, вплоть до уголовной ответственности. Третье — прекратить вырубку лесов и загрязнение рек.

Четвёртое — запретить кормить диких животных. Это должно быть не просто рекомендацией, а правилом, за нарушение которого надо наказывать. Пятое — ликвидировать несанкционированные свалки вблизи лесных массивов. Шестое — просвещать людей. Объяснять, что медведь — это не игрушка и не монстр, а часть нашей природы, которую мы обязаны беречь.

«И если мы будем вести себя по-человечески, медведи не будут выходить к нам. Они будут жить в лесу, как и положено. А мы будем знать, что символ России — под защитой, а не под прицелом», — заключил Иванов.

Ранее в Алтайском крае медведь забрался на высокое дерево в саду возле частного дома, чтобы полакомиться яблоками. Необычное поведение косолапого заметили местные жители, которые сняли его на видео. На опубликованных кадрах видно, как хищник устроился среди ветвей и спокойно поедает плоды. Судя по голосам за кадром, очевидцы были поражены тем, насколько высоко животное сумело забраться.