«Сильно великое нашествие»: Агафья Лыкова отбивается от медведей петардами и ружьём

81-летняя отшельница Агафья Лыкова пожаловалась на небывалое нашествие медведей, которые не дают покоя обитателям её таёжной заимки. Как сообщает «КП»-Красноярск», женщина вместе с помощником вынуждена отпугивать опасных хищников петардами и выстрелами из ружья.

О непростой ситуации сибирячка рассказала своему духовнику, иерею Игорю Мыльникову. По её словам, одного из косолапых недавно заметила помощница Алина, которая уже вернулась на большую землю. Теперь рядом с хозяйкой остался диакон из Орска Георгий Данилов. Вдвоём им приходится постоянно быть начеку, а по вечерам при необходимости использовать пиротехнику, чтобы безопасно передвигаться возле жилища.

«Алинка видела медведя. Каждый вечер мы все петарды поджигали, когда надо было идти. Да с ружья стреляли, пугали!» — сообщила Агафья.

Нынешний год и без того выдался для отшельницы тяжёлым: затяжная холодная весна сменилась дождливым летом. Затем в окрестностях появились звери, поведение которых, по наблюдениям Лыковой, стало значительно агрессивнее прежнего. Один особенно крупный медведь больше месяца хозяйничал неподалёку от дома. Кроме того, хищники полностью разорили кордон на реке Коитре.

Ранее Life.ru рассказывал, как Агафья Лыкова столкнулась с медведем возле своей заимки в Хакасии. В сентябре зверь подкараулил женщину на косогоре и неожиданно бросился в её сторону, однако остановился примерно в 20 метрах. Отшельница успела укрыться в избе и связаться с помощниками. При этом осенью прошлого года другой хищник утащил одну из двух её собак.

Агафья Лыкова — российская отшельница-старообрядка, родившаяся в 1944 году и живущая в труднодоступной сибирской тайге в Хакасии. Она — единственная оставшаяся в живых представительница семьи Лыковых, которая из-за религиозных преследований в 1930-х годах ушла от цивилизации и десятилетиями жила практически в полной изоляции. Семью обнаружили геологи в 1978 году. Агафья продолжает вести уединённый образ жизни, занимается хозяйством и придерживается старообрядческих традиций.