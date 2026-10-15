В России предупредили об угрозе появления медведей-шатунов этой зимой

Медведи-шатуны предстоящей зимой могут появиться в Алтайском и Красноярском краях, Республике Алтай и Иркутской области. В этих регионах специалисты отмечают рост численности хищников, а также случаи их выхода к людям. Об этом рассказал общественный инспектор по охране окружающей среды Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Дмитрий Стрельников, пишет РИА «Новости».

«Шатуны ожидаются в Алтайском и Красноярском краях, на Алтае и в Иркутской области. Это регионы, которые я в первую очередь бы назвал, где возможно что-то будет. В этих регионах фиксируется прирост численности медведей и были случаи выхода диких животных к людям», — заявил специалист.

По словам Стрельникова, вероятность появления медведей-шатунов зависит не только от численности животных, но и от профилактических мер в конкретном регионе. Особое внимание следует уделять территориям, где хищники уже приближались к населённым пунктам.

Эксперт считает, что местные службы должны заранее оценивать возможные риски и готовить прогнозы. Он также предложил устанавливать ограждения на границах населённых пунктов, обследовать прилегающие лесные массивы и регулярно отслеживать численность медведей.

Медведями-шатунами называют животных, которые не залегли в зимнюю спячку либо покинули берлогу раньше времени. Такие хищники продолжают искать пищу в холодный сезон и могут приближаться к жилью человека.

Ранее Life.ru сообщал, что с начала 2026 года в России отстрелили более четырёх тысяч медведей на фоне участившихся выходов хищников к людям. Наибольшее число таких случаев пришлось на Красноярский край, Иркутскую область, Бурятию, Тыву и Камчатку. Только в Красноярском крае к 12 октября добыли почти тысячу животных, а в Приангарье — 421. Из-за появления медведей возле дорог, туристических баз и населённых пунктов власти отдельных регионов ограничивали доступ в леса. На этом фоне специалисты предложили пересмотреть правила охоты для регулирования численности хищников.