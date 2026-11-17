Отстрел медведей в России: новые правила, норматив 30% и причины решения Оглавление Что изменилось в правилах охоты на медведей Почему Минприроды приняло решение Сколько медведей обитает в России и регионах Правда ли, что теперь разрешено отстрелить каждого третьего медведя Поможет ли отстрел уменьшить число нападений Что делать при встрече с медведем в лесу или населённом пункте Почему некоторые медведи не ушли в спячку в ноябре Частые вопросы В России изменили регулирование добычи бурых медведей. Что означает максимум 30%, почему приняли новые правила, сколько нападений было в 2026 году и как обезопасить себя. В России изменили правила регулирования численности бурых медведей: новый норматив допускает добычу до 30% популяции в регионах. Решение связано с ростом числа конфликтов между хищниками и людьми. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tereshchenko Dmitry

Минприроды утвердило новые правила регулирования численности бурого медведя: верхний норматив 30% не означает обязательный отстрел каждого третьего животного.

В России изменили правила регулирования численности бурых медведей. Минприроды установило максимальный норматив изъятия до 30% региональной популяции и отказалось от прежней процедуры региональных лимитов. Приказы ведомства зарегистрированы в Минюсте и опубликованы 16 ноября 2026 года. Важно: речь идёт о верхней границе допустимой добычи, а не о требовании отстрелить каждого третьего медведя. Разбираемся, почему решили изменить правила и что это означает для жителей регионов.

Что изменилось в правилах охоты на медведей

Раньше добыча бурого медведя регулировалась через лимиты, которые утверждали региональные власти и распределяли по охотничьим угодьям. Новые приказы меняют этот порядок: вместо прежней системы вводится максимальный норматив изъятия на уровне 30% численности бурого медведя в конкретном субъекте РФ. Кроме того, предусмотрена возможность продлевать сроки охоты на 60 дней. О публикации приказов 16 ноября сообщил «Коммерсантъ».

Норматив 30% нельзя трактовать как план обязательного уничтожения 30% популяции. Фактическая добыча зависит от численности зверя, правил охоты, разрешительных процедур и решений уполномоченных органов. Сам по себе норматив не даёт любому человеку права стрелять по медведю без оформления предусмотренных документов.

Почему Минприроды приняло решение

Ведомство объясняет изменения ростом популяции бурых медведей и числом конфликтов с людьми. По данным Минприроды, в России насчитывается почти 308 тысяч бурых медведей. С начала 2026 года поступило более 12 тысяч обращений о выходах животных к людям; зарегистрированы 87 нападений и 36 погибших. Это статистика, которую министерство сообщило 13 ноября; она не означает, что все выходы зверей сопровождались нападением.

Отдельные причины конфликтов могут быть связаны с доступной пищей у населённых пунктов — свалками, пищевыми отходами, кормом, а также природными условиями. Специалисты отмечали проблемы с кормовой базой, тёплую осень и задержку ухода части животных в спячку. Эти объяснения не означают, что любой медведь, появившийся возле посёлка, обязательно агрессивен.

Сколько медведей обитает в России и регионах

В Минприроды приводят общую оценку примерно 307,9–308 тысяч особей. Для некоторых регионов, упомянутых ведомством, данные выглядят следующим образом:

Численность бурых медведей в России — около 308 тысяч особей. Сколько хищников обитает в Красноярском крае, на Камчатке и в Иркутской области и какие лимиты добычи действовали ранее. Инфографика © Life.ru

Это данные, приведённые при объяснении прежней системы лимитов, а не новые квоты после изменения правил. Например, в Красноярском крае прежний лимит составлял около 19% оценочной численности — ниже максимальной планки 30%.

Правда ли, что теперь разрешено отстрелить каждого третьего медведя

Нет. Выражение «до 30%» задаёт потолок, а не обязательное количество отстреливаемых животных. Ошибочно писать, что в России уже решили уничтожить треть всех медведей. Новые положения направлены на изменение порядка регулирования добычи; их практическое применение будет зависеть от регионального учёта популяции и реализации правил.

Следует также различать плановую охоту и мероприятия в отношении конкретных конфликтных животных. Решения о регулировании численности не заменяют требования закона об охоте и не делают самовольный отстрел законным.

Поможет ли отстрел уменьшить число нападений

Минприроды ожидает, что новые инструменты помогут регионам снижать число конфликтов между людьми и хищниками. Но единого мнения среди экспертов нет. «Коммерсантъ» приводит позиции представителей охотничьего сообщества и зоозащитников: одни считают устранение бюрократических ограничений полезным, другие сомневаются, что повышение верхнего норматива само по себе уменьшит нападения — особенно при неполном учёте животных и доступности мусора возле поселений.

Для оценки результата важны не только показатели добычи, но и профилактика: закрытые контейнеры для отходов, своевременный вывоз мусора, предупреждения жителям, мониторинг опасных животных и работа профильных служб.

Что делать при встрече с медведем в лесу или населённом пункте

МЧС рекомендует не приближаться к зверю, не убегать, не делать резких движений и постепенно увеличивать расстояние, оставляя животному путь для отхода. Нельзя подходить к медвежатам или пытаться сфотографировать медведя с близкого расстояния. При появлении хищника в посёлке следует укрыться в здании или автомобиле и позвонить 112. Универсального сценария поведения при непосредственном нападении нет: действия зависят от обстоятельств.

При встрече с бурым медведем в лесу или населённом пункте специалисты рекомендуют не приближаться к животному, не убегать и избегать резких движений. Фото © Shutterstock / FOTODOM / artfotoxyz

Почему некоторые медведи не ушли в спячку в ноябре

В Томской и Новосибирской областях в ноябре сообщали о позднем залегании медведей из-за тёплой осени и недостаточно устойчивого снежного покрова. По оценке региональных специалистов, начало зимнего сна могло сместиться на одну–три недели. При этом сроки индивидуальны и зависят от погоды и состояния животного.

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Частые вопросы

В России действительно изменили правила отстрела медведей?

Да. Минприроды сообщило о подготовленных и зарегистрированных приказах; их публикация состоялась 16 ноября 2026 года. Дату начала применения конкретных положений следует смотреть в официальном тексте соответствующих приказов.

Что означает норматив 30%?

Это максимальный показатель изъятия относительно численности бурого медведя в регионе, а не обязательная квота.

Можно ли любому охотнику теперь отстреливать медведей?

Нет. Самовольная добыча не становится разрешённой: действуют требования охотничьего законодательства и разрешительные процедуры.

Сколько бурых медведей в России в 2026 году?

По данным Минприроды — около 308 тысяч особей.

Сколько было нападений медведей в 2026 году?

Минприроды 13 ноября сообщило о 87 нападениях и 36 погибших с начала года.

Куда звонить, если медведь вышел в город?

Укройтесь в безопасном месте и сообщите об опасности по единому номеру экстренных служб 112.

Авторы Александра Новоселова