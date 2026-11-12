Медведи в Томской и Новосибирской областях задерживаются с уходом в зимнюю спячку из-за необычно тёплой осени. В ноябре в регионах сохраняются плюсовые дневные температуры, а устойчивый снежный покров до сих пор не сформировался. В результате часть хищников продолжает бодрствовать и появляться возле населённых пунктов, сообщили РИА «Новости» представители региональных властей.

«Очень тёплая осень, поэтому это оттягивает период залегания. Всё-таки устойчивые минусовые температуры, они, конечно, способствуют залеганию медведя. А пока мы видим тепло, часть медведей всё равно ещё не будет залегать», — рассказал начальник департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области Андрей Коломин.

В Минприроды Новосибирской области уточнили, что из-за погодных условий начало зимнего сна у животных может сдвинуться на одну–три недели. При этом специалисты не берутся назвать точные сроки, поскольку каждый зверь реагирует на похолодание по-своему. Значение имеют также наличие снега и достаточных запасов пищи.

Ситуацию осложняет нехватка ягод и орехов в тайге. Кроме того, лесные пожары вынуждают медведей покидать привычные места обитания и искать корм на других территориях, в том числе неподалёку от человеческого жилья.

На фоне участившихся встреч с хищниками региональные власти принимают меры по регулированию их численности. В Новосибирской области выдано 53 приказа на отстрел 118 медведей, из которых добыто 60. В Томской области этот показатель достиг 115 особей. Специалисты продолжают следить за перемещениями животных.

Продолжительная активность зверей рядом с жильём становится дополнительным поводом для обсуждения мер безопасности. Почему в России предложили увеличить норматив отстрела медведей — в отдельной статье Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал, что в Новосибирской области был введён режим повышенной готовности из-за участившихся выходов медведей к людям. Хищников замечали в 17 муниципальных образованиях. Жителям рекомендовали временно воздержаться от походов в лес и прогулок по посёлкам в тёмное время суток.