В Амурской области медведь не смог залечь в зимнюю спячку из-за нехватки пищи и отправился на охоту. Следы хищника, который выслеживал кабана, обнаружили на снегу в Ташинском заказнике. Об этом сообщили в региональной дирекции по охране животного мира.

«У медведя из Ташинского заказника бессонница. На дворе ноябрь, а мишка вместо того, чтобы спокойно спать, ходит по лесу», — рассказали специалисты.

По данным ведомства, причиной необычного поведения зверя стал неурожай грибов и орехов. Из-за недостатка корма медведь не успел накопить необходимый запас жира, чтобы благополучно пережить зиму в берлоге. Вместо подготовки к зимнему сну хищнику приходится искать пропитание. По отпечаткам лап на снегу специалисты установили, что медведь двигался по следу кабана.

«Судя по следам на снегу, медведь как раз шёл по следу кабанчика», — отметили в дирекции.