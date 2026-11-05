Медведям не до сна: Нашествие шатунов грозит Подмосковью из-за затопления берлог
В Подмосковье опасаются нашествия медведей-шатунов из-за дождей
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Медведи в Подмосковье могут остаться без зимней спячки из-за затяжных дождей и нестабильной погоды. Осадки способны затопить берлоги и заставить хищников искать новые укрытия, а недостаток жировых запасов вынудит их продолжить поиски пищи даже зимой. Об угрозе появления шатунов сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, медведей продолжают замечать в подмосковных лесах, в том числе в Шатурском округе. Местные жители также обнаруживают следы крупных животных. Особую осторожность рекомендуют соблюдать в Шатурском, Талдомском и Клинском округах, где возможны встречи с хищниками.
Главную опасность представляет сочетание оттепелей и обильных осадков. Если талая вода проникнет в берлогу, уже уснувший медведь может проснуться и выйти наружу. При этом зверь, не накопивший достаточно жира осенью, рискует вовсе не залечь в спячку и продолжить искать пропитание в холодное время года.
По предварительному прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, зима 2026–2027 годов в столичном регионе может оказаться на 2–5 градусов теплее климатической нормы. Синоптик также допускает повышенное количество осадков, включая дожди и мокрый снег. Такая погода способна осложнить зимовку диких животных.
Впрочем, не каждый проснувшийся медведь становится шатуном. Если зверь покинул подтопленную берлогу, но сохранил достаточные жировые запасы, с возвращением морозов он может снова залечь в укрытие. Опаснее ситуация, когда хищник вынужден продолжать поиски пищи на протяжении зимы.
Ранее Life.ru сообщал, что за три месяца число обращений жителей Подмосковья из-за появления медведей выросло вдвое. По данным регионального Минэкологии, количество сигналов увеличилось с десяти до двадцати, однако подтвердились далеко не все сообщения. В ведомстве оценивали численность бурых медведей в области в 70–80 особей, из которых около 30–40 живут здесь постоянно, а остальные периодически заходят из соседних регионов.