Из-за нашествия медведей в Новосибирской области ввели режим повышенной готовности

В Новосибирской области ввели режим повышенной готовности на всей территории региона из-за участившихся выходов бурых медведей к населённым пунктам. Решение принято 27 октября, сообщает областное правительство.

Теперь экстренные службы, спасатели, полиция и местные администрации работают в усиленном режиме. Специалисты отслеживают перемещения хищников, а патрулирование потенциально опасных территорий усилено. Меры должны помочь предотвратить нападения на людей.

По словам главы регионального Минприроды Евгения Шестернина, для регулирования численности медведей уже выдано 52 приказа, разрешающих отстрел 115 животных. Из них добыто 59. При этом нападений на людей в области пока не зарегистрировано.

Жителей просят временно отказаться от походов в лес и не гулять пешком по посёлкам после наступления темноты. Если медведь появился возле жилых домов, необходимо сразу сообщить об этом по номеру 112.

Одной из причин сложившейся ситуации стала затянувшаяся тёплая осень. Из-за доступного корма медведи позже обычного уходят в спячку. По прогнозам специалистов, активность животных должна снизиться во второй половине ноября с наступлением устойчивых холодов.

С начала года хищников замечали в 17 муниципальных образованиях региона. За девять лет их популяция увеличилась с 1132 до 1514 особей. Ранее режим повышенной готовности действовал лишь на отдельных территориях, однако теперь власти решили распространить его на всю область.