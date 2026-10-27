Ночной жор вышел из-под контроля: Медведи захватили ягодный куст на Камчатке

На Камчатке медведи устроили настоящее ночное пиршество, забравшись на куст, усыпанный ягодами. Косолапые решили основательно подкрепиться перед зимней спячкой, а их необычную трапезу случайно заметил инспектор службы охраны животного мира.

Косолапый спецназ взял штурмом ягодный куст на Камчатке. Видео © MAX / КГБУ Служба по охране животного мира

Звери настолько увлеклись угощением, что принялись объедать ягоды прямо с веток. Ради лакомства хищники забрались на растение, превратив обычный куст в импровизированный обеденный стол.

«Белки на яблоне сидят», — пошутил мужчина, наблюдая, как медведи объедают ветки.

Осенью бурые медведи активно накапливают жировые запасы перед зимней спячкой. В этот период они усиленно питаются, а ягоды остаются одним из доступных источников энергии.