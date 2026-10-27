Ночной жор вышел из-под контроля: Медведи захватили ягодный куст на Камчатке
На Камчатке медведи устроили ночное пиршество на ягодном кусте
На Камчатке медведи устроили настоящее ночное пиршество, забравшись на куст, усыпанный ягодами. Косолапые решили основательно подкрепиться перед зимней спячкой, а их необычную трапезу случайно заметил инспектор службы охраны животного мира.
Косолапый спецназ взял штурмом ягодный куст на Камчатке. Видео © MAX / КГБУ Служба по охране животного мира
Звери настолько увлеклись угощением, что принялись объедать ягоды прямо с веток. Ради лакомства хищники забрались на растение, превратив обычный куст в импровизированный обеденный стол.
«Белки на яблоне сидят», — пошутил мужчина, наблюдая, как медведи объедают ветки.
Осенью бурые медведи активно накапливают жировые запасы перед зимней спячкой. В этот период они усиленно питаются, а ягоды остаются одним из доступных источников энергии.
Ранее Life.ru рассказывал о другом необычном медведе с Камчатки, который пришёл к столовой и постучал в окно, выпрашивая еду. Косолапый заглянул к поварам в посёлке Малки, но угощения не получил. Местные жители предпочли не кормить хищника, чтобы тот не привыкал искать пищу рядом с людьми.
Обложка © MAX / КГБУ Служба по охране животного мира