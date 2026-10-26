Медведь пытался ворваться в дом с двумя детьми в Туве
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Туве полицейским пришлось применить оружие против медведя, который пытался пробраться в дом с двумя детьми и взрослыми. Хищник уже успел повредить окно, когда на помощь прибыли правоохранители, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Видео © МВД
Инцидент произошёл вечером на чабанской стоянке в Тоджинском районе. Перепуганные жители обратились в полицию, рассказав, что зверь пытается проникнуть внутрь жилища, где находились четверо человек. На вызов выехали сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Кызылский».
Прибыв на место и оценив угрозу, полицейские открыли огонь по животному в соответствии с законом «О полиции». Медведя удалось обезвредить. После происшествия владелец стоянки поблагодарил правоохранителей за помощь.
Ранее в Туве усилили полицейские патрули из-за участившихся случаев появления медведей возле жилых домов. Соответствующие меры региональное МВД приняло ещё в сентябре. Для оперативного реагирования на опасные ситуации ведомство также наладило взаимодействие с охотнадзором. А 9 октября в республике медведь проник в гостевой домик Федерации лыжного спорта на станции «Тайга» и устроил там погром. После этого полиция рекомендовала временно воздержаться от посещения территории.
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