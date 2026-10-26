Медведь пытался ворваться в дом с двумя детьми в Туве

В Туве полицейским пришлось применить оружие против медведя, который пытался пробраться в дом с двумя детьми и взрослыми. Хищник уже успел повредить окно, когда на помощь прибыли правоохранители, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Инцидент произошёл вечером на чабанской стоянке в Тоджинском районе. Перепуганные жители обратились в полицию, рассказав, что зверь пытается проникнуть внутрь жилища, где находились четверо человек. На вызов выехали сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Кызылский».

Прибыв на место и оценив угрозу, полицейские открыли огонь по животному в соответствии с законом «О полиции». Медведя удалось обезвредить. После происшествия владелец стоянки поблагодарил правоохранителей за помощь.