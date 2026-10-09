Медведь пробрался в гостевой домик Федерации лыжного спорта в Тыве и разгромил его. О происшествии сообщило региональное МВД.

В Тыве медведь разгромил гостевой домик Федерации лыжного спорта. Видео © VK/ МВД по Республике Тыва

Незваный гость попал в объектив камеры наблюдения. На записи видно, как хищник ходит по территории станции «Тайга». Внутри оказались разбросаны мебель, техника и личные вещи. Кроме того, зверь повалил пристройку рядом со зданием.

После своего визита косолапый ушёл. Из соображений безопасности полиция попросила людей временно воздержаться от посещения станции «Тайга».

Ранее медведь пробрался в пятизвёздочный отель на Красной Поляне. Он заглянул в подсобку, а затем отправился по коридорам. Один из сотрудников неожиданно столкнулся с хищником и бросился бежать. Незваный постоялец вскоре самостоятельно покинул гостиницу.