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Опубликовано 9 октября, 18:02

В Тыве медведь разгромил гостевой домик Федерации лыжного спорта

Обложка © VK/ МВД по Республике Тыва

Обложка © VK/ МВД по Республике Тыва

Медведь пробрался в гостевой домик Федерации лыжного спорта в Тыве и разгромил его. О происшествии сообщило региональное МВД.

В Тыве медведь разгромил гостевой домик Федерации лыжного спорта. Видео © VK/ МВД по Республике Тыва

Незваный гость попал в объектив камеры наблюдения. На записи видно, как хищник ходит по территории станции «Тайга». Внутри оказались разбросаны мебель, техника и личные вещи. Кроме того, зверь повалил пристройку рядом со зданием.

После своего визита косолапый ушёл. Из соображений безопасности полиция попросила людей временно воздержаться от посещения станции «Тайга».

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Ранее медведь пробрался в пятизвёздочный отель на Красной Поляне. Он заглянул в подсобку, а затем отправился по коридорам. Один из сотрудников неожиданно столкнулся с хищником и бросился бежать. Незваный постоялец вскоре самостоятельно покинул гостиницу.

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Полина Никифорова
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