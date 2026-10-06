Туристам запретили ходить по нацпарку Бурятии без платной охраны от медведей

Самостоятельные прогулки по Забайкальскому национальному парку в Бурятии запретили из-за участившихся выходов медведей к людям. С 6 октября туристов пускают на территорию только в сопровождении государственного инспектора, сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Для посещения необходимо заранее подать заявку, сделать это нужно минимум за три дня до поездки. Сопровождение инспектора является платной услугой.

По данным Mash, дополнительная плата составляет 2000 рублей в час. В результате часовая экскурсия к лежбищу байкальской нерпы для российских туристических групп якобы подорожает с 2,5 до 4,5 тысячи рублей, а для иностранных посетителей обойдётся в семь тысяч.

Инспекторы во время маршрутов следят за обстановкой и признаками присутствия животных. При опасном приближении хищника они могут применять средства отпугивания, а в критической ситуации — служебное оружие.

Ограничения ввели на фоне резкого роста числа встреч с медведями. В Бурприроднадзор ежедневно поступает около 15–20 сообщений о выходах зверей к населённым пунктам, на каждое такое обращение выезжают инспекторы и охотники.

Ситуация уже приводила к закрытию туристических маршрутов. В сентябре в Забайкальском нацпарке прекратили доступ на «Тропу испытаний» и маршрут «В бухту Змеиная» после участившихся выходов медведей.

Тогда же 61-летний мужчина отправился в одиночный поход на полуостров Святой Нос и пропал. Life.ru рассказывал о поисках туриста, на которые привлекли сотрудников МЧС, полицию, инспекторов, вертолёт Ми-8 и катера. Позднее мужчину нашли погибшим, предварительно причиной смерти стало нападение медведя. Ранее Life.ru сообщал и о закрытии других маршрутов на Байкале из-за повышенной активности хищников. Ограничения вводили после того, как животных и их следы всё чаще стали замечать в местах пребывания людей.