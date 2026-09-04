На Байкале закрыли ещё два туристических маршрута из-за медведей

В Прибайкальском национальном парке с 4 сентября закрыли ещё два туристических маршрута из-за повышенной активности медведей. Разрешения временно перестали выдавать на Большую Байкальскую тропу и маршрут «Бакланий камень — Бугульдейка».

По данным «Заповедного Прибайкалья», хищников и их следы всё чаще замечают в светлое время суток. В районе Большого Голоустного также зафиксировано нападение медведя на домашний скот.

Специалисты предполагают, что повышенная активность медведей может быть связана с нехваткой кормовой базы в этом сезоне. Если эта версия подтвердится, выходы зверей к людям могут участиться по мере похолодания. «Заповедное Прибайкалье» также обратилось в Минприроды РФ с инициативой по регулированию численности медведей на подведомственной территории.

Туристов просят не выходить на закрытые тропы, перед походом проверять актуальный статус маршрута, передвигаться группами и не оставлять на стоянках продукты и мусор. При встрече со зверем не следует приближаться к нему ради фотографии.

Ранее Life.ru сообщал о закрытии шести туристических маршрутов в Прибайкальском национальном парке из-за участившихся выходов медведей. Ограничения ввели 28 августа после того, как хищников начали регулярно замечать возле Кругобайкальской железной дороги, баз отдыха и на берегу Байкала даже днём. Особый режим объявили и в Братске из-за выхода медведей к людям.