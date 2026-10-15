Охотники ликвидировали медведя, который выходил к селу в Забайкалье

Охотники застрелили медведя, который неоднократно выходил к селу Доронинское в Улётовском округе Забайкальского края. Хищник представлял угрозу местным жителям, поэтому специалисты приняли решение о его отстреле. Об этом сообщили в Минприроды.

«Мобильная группа охотников устранила угрозу для жителей села Доронинское. В рамках регулирования численности охотничьих ресурсов добыт взрослый медведь, ранее выходивший к населённому пункту в Улётовском округе», — говорится в сообщении.

Власти края привлекли к работе специальную группу охотников, которая выследила животное в окрестностях села. Отстрел провели в рамках регулирования численности охотничьих ресурсов.

В Забайкалье с 29 сентября действует режим повышенной готовности из-за участившихся случаев появления медведей возле населённых пунктов. Для реагирования на сообщения жителей власти сформировали 95 мобильных групп. В их состав вошли 330 охотоведов и охотников.

По данным регионального правительства, к 14 октября специалисты добыли 114 медведей. Меры по регулированию численности хищников продолжаются на фоне их выходов к населённым пунктам края.

По данным региональных властей, с начала периода активности хищников в Забайкалье зарегистрировали более 50 случаев их появления в населённых пунктах и около 100 встреч с людьми. При появлении медведя специалисты рекомендуют не приближаться к животному и сообщать о нём по телефонам 112 или 102.

Ранее в Иркутской области десятимесячный щенок восточносибирской лайки спас хозяев от медведя во время похода за грибами. Семья встретила хищника в Усть-Кутском районе, после чего молодой пёс отвлёк зверя на себя и позволил людям избежать нападения. Собака получила тяжёлые ранения шеи, но ветеринары смогли спасти ей жизнь. Специалисты провели срочную операцию, обработали повреждения и назначили животному антибиотики и противовоспалительные препараты.