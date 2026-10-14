Медведь шёл прямо на Бьорндалена: Тихонов рассказал, как одним выстрелом спас легенду биатлона

Муж Дарьи Домрачёвой, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален, оказался один на один с медведем во время охоты на Камчатке. О том, как спас норвежского биатлониста от хищника, РИА «Новости» рассказал бывший глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов.

«Когда Бьорндален был на Камчатке, мы ему устроили! Я стою ниже, смотрю, а медведь прёт на него. Уле стреляет, стреляет, а медведь идёт и идёт. Остаётся метров двадцать, я делаю выстрел, попадаю в лопатку и зверь рухнул», — рассказал Тихонов.

Экс-президент СБР признался, что охота всегда была одним из его любимых занятий. Он начал осваивать её ещё до школы, а особое удовольствие получал от вылазок за медведями. Иногда Тихонов проводил в тайге по 22 дня в полном одиночестве, взяв с собой рюкзак весом около 25 килограммов, пистолет и карабин. Такой отдых помогал ему восстанавливать силы после напряжённого соревновательного сезона.

Бывший руководитель СБР также объяснил, почему даже опытные охотники могут погибнуть при встрече с опасным зверем. По его словам, главная ошибка заключается в панике, когда человек начинает беспорядочно стрелять и быстро расходует все боеприпасы. Тихонов советует при наличии пяти патронов использовать только четыре, оставляя последний на крайний случай.

Самому олимпийскому чемпиону приходилось открывать огонь практически в упор. Он вспомнил случаи, когда расстояние до приближавшегося хищника составляло всего три-пять метров. Тихонов подчеркнул, что подобные ситуации совершенно не похожи на биатлонные соревнования, где спортсмены стреляют по неподвижным мишеням.

В российских регионов участились выходы медведей к людям. Так, на днях огромный медведь весом около 500 килограммов, который несколько сезонов нападал на скот, был убит в Новосибирской области. Хищник обитал в Венгеровском районе. С весны 2025 года по август 2026-го он неоднократно приходил к местам выпаса и, предположительно, задрал около 40 голов.