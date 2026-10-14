Под Новосибирском ликвидировали медведя-гиганта, набравшего 500 кг на мясе скота

В Новосибирской области ликвидировали медведя, который, по оценке регионального Минприроды, весил около 500 килограммов и на протяжении нескольких сезонов нападал на сельскохозяйственных животных. Хищник обитал в Венгеровском районе.

По данным ведомства, с весны 2025 года по август 2026-го медведь неоднократно приходил к местам выпаса скота. За это время, предположительно, он задрал около 40 голов.

В министерстве считают, что животное достигло необычно крупных размеров, поскольку долгое время питалось мясом сельскохозяйственных животных.

В Минприроды также сообщили, что сведения о нападениях поступили с опозданием. Из-за этого специалисты не смогли своевременно отреагировать на происходящее.

«Животное ликвидировано, угрозы не представляет», — уточнили в ведомстве.

Ранее безобидная на первый взгляд шутка с нейросетью закончилась для жительницы Амурской области административным наказанием. Женщина получила штраф в 15 тысяч рублей после того, как созданный ею снимок с медведем вызвал переполох в посёлке. Всё началось с желания разыграть подругу. Россиянка взяла фотографию местной улицы и с помощью ChatGPT добавила на неё дикого зверя. Готовую картинку она отправила знакомой, не предполагая, насколько далеко та распространится.