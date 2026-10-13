Перестали бояться собак: Медведи вынудили трёх монахов бежать из таёжного скита в Туве

Трёх монахов пришлось экстренно эвакуировать вертолётом из таёжного скита в Туве из-за медведей, которые начали подходить вплотную к жилищу и перестали бояться собак. Об этом сообщила председатель регионального отделения Ассамблеи народов России Вера Лапшакова.

Опасная ситуация сложилась в Тоджинском районе, в 160 километрах от села Тоора-Хем. В отдалённом скиту проживали две женщины в возрасте от 50 до 60 лет и 80-летний мужчина с ослабленным здоровьем.

В последние дни крупные хищники неоднократно появлялись возле построек, оставляли следы на подходах к жилью и разорили подсобное хозяйство. Лай сторожевых собак больше не отпугивал непрошеных гостей, поэтому оставаться в тайге стало опасно.

«Хищники перестали бояться лая собак, оставаться там было небезопасно, поэтому монахов увезли», — пояснила Лапшакова.

Для спасения насельников скита задействовали сотрудников Росгвардии и Госкомохотнадзора. Приближающийся вертолёт своим шумом отпугнул зверей, после чего всех троих удалось вывезти в Кызыл.

Ранее Life.ru сообщал о гибели хоккейного тренера Александра Кузьменко после нападения медведя в том же Тоджинском районе Тувы. 62-летний специалист приехал на отдых с группой туристов и 22 сентября отправился на рыбалку, где столкнулся с хищником. Пострадавшего доставили в больницу с тяжёлыми травмами, однако спасти его не удалось. Позднее охотники ликвидировали напавшего зверя. Всего с весны 2026 года в России жертвами медведей стали не менее 26 человек. Больше всего смертельных случаев зафиксировали в Красноярском крае и Иркутской области — по семь.