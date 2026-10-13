Шутка с мишуткой: Россиянка напугала нейро-медведем целый посёлок и получила штраф

Безобидная на первый взгляд шутка с нейросетью закончилась для жительницы Амурской области административным наказанием. Женщина получила штраф в 15 тысяч рублей после того, как созданный ею снимок с медведем вызвал переполох в посёлке. Об этом рассказали в пресс-службе судов Амурской области.

Жительницу Приамурья оштрафовали на 15 тысяч рублей за ИИ-фото медведя. Фото © Пресс-служба судов Амурской области

Всё началось с желания разыграть подругу. Россиянка взяла фотографию местной улицы и с помощью ChatGPT добавила на неё дикого зверя. Готовую картинку она отправила знакомой, не предполагая, насколько далеко та распространится.

Вскоре изображение оказалось в социальных сетях. Местные жители приняли его за настоящий кадр и начали обращаться в полицию, опасаясь появления хищника рядом с домами.

На сообщения пришлось реагировать властям. Для проверки информации в посёлок направили охотоведов и специальную технику. Однако выяснилось, что поводом для тревоги стала фотография, обработанная искусственным интеллектом.

Когда автор снимка стала известна, её привлекли к административной ответственности за распространение недостоверной информации. Женщина признала вину и раскаялась. Несмотря на отсутствие намерения вызвать панику, избежать наказания ей не удалось. За неудачный розыгрыш пришлось заплатить 15 тысяч рублей.

Похожие розыгрыши с фотографиями диких животных уже привлекали внимание правоохранителей. Как сообщал Life.ru, в Алтайском крае водитель экскаватора-погрузчика создал шуточный снимок медведя, который затем распространился среди местных жителей. Глава сельсовета Елена Кудашкина подтвердила, что изображение было постановочным.