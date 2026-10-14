Всего 10 месяцев, а уже герой: В Приангарье щенок едва не погиб, спасая семью от медведя

Десятимесячный щенок восточносибирской лайки спас хозяев от медведя в Иркутской области, отвлёкши хищника на себя. Собака получила тяжёлые ранения, но выжила благодаря экстренной операции. О происшествии сообщила региональная служба ветеринарии.

Всё произошло во время семейного похода за грибами в Усть-Кутском районе. Люди неожиданно столкнулись с лесным зверем, и молодой пёс переключил его внимание на себя. Пока медведь расправлялся с собакой, хозяевам удалось избежать нападения.

Пострадавшего питомца доставили в клинику Усть-Кутского филиала Киренской станции по борьбе с болезнями животных. Врачи обнаружили многочисленные рваные раны в области шеи и приняли решение немедленно оперировать. Повреждения обработали и наложили швы.

После хирургического вмешательства щенку назначили антибиотики и противовоспалительные препараты. Сейчас четвероногий спасатель проходит лечение и постепенно восстанавливается. По словам ветеринаров, его состояние улучшается.

При этом другим собакам в районе повезло меньше. Как рассказали специалисты, в октябре после столкновения с медведем погибли ещё два домашних питомца. Один умер непосредственно на месте нападения, другого не удалось спасти в ветеринарной клинике.

Ситуация с выходом хищников к людям в Приангарье остаётся напряжённой. С 18 сентября в регионе действует режим повышенной готовности из-за участившихся появлений медведей возле населённых пунктов, дорог и жилых домов.

Ранее Life.ru рассказывал о нападении медведя на собак в Усть-Кутском районе. Хищник пробрался на частный участок и оказался всего в нескольких метрах от хозяйки. Женщина сумела укрыться в доме, после чего на помощь прибыли полицейские.