В России с начала года ликвидировали свыше четырёх тысяч медведей

С начала года на территории России ликвидировали свыше четырёх тысяч медведей, узнал SHOT. Лидерами по вынужденному регулированию численности стали Красноярский край, Иркутская область, Бурятия, Тыва и Камчатка. Только в красноярских лесах к 12 октября обезвредили почти тысячу особей, а в соседнем приангарском регионе — 421 хищника.

В РФ отстрелили более 4 тысяч медведей из-за регулярных выходов к людям — статистика SHOT.

Поводом для крайних мер послужили частые визиты зверей в населённые пункты. Косолапых постоянно встречают возле оживлённых трасс, баз отдыха и на погостах. Из-за возникшей угрозы чиновники закрывают для граждан доступ в лесные массивы, а представляющих опасность таёжных обитателей уничтожают.

Кризисная обстановка подтолкнула экспертное сообщество обсудить изменение правил промысла. На недавней встрече в Сибирском федеральном университете специалисты заявили, что действующие запреты для охотников-любителей мешают контролировать популяцию. В адрес Минприроды уже ушла резолюция с требованием упростить действующий регламент.

Однако часть научного сообщества встретила эту инициативу резкой критикой. Доктор биологических наук Никита Овсяников и кандидат биологических наук Сергей Колчин назвали призывы расширить зимний промысловый период безосновательными. Исследователи подчеркнули, что закон уже разрешает добычу на протяжении восьми месяцев, но даже эти квоты остаются невыработанными.

Биологи предупреждают: снятие барьеров спровоцирует разгул браконьерства и увеличит количество подранков, которые несут смертельную опасность для населения. В связи с этим фонд «Мир медведей» направил главе Минприроды Александру Козлову официальное письмо с требованием отклонить поправки.

Ранее Life.ru сообщал о гибели двух мужчин при нападениях медведей в Иркутской области. Трагедии произошли 2 и 4 октября в разных районах региона. В одном случае хищник проник в жилой вагончик на территории предприятия, в другом — напал на 71-летнего мужчину в лесу возле реки Илим. После происшествий следователи призвали жителей временно отказаться от походов в лес.