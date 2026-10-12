«Красноярские Столбы» останутся закрытыми из-за медведей до 10 ноября

Запрет на посещение национального парка «Красноярские Столбы» продлили ориентировочно до 10 ноября из-за медведей, которых продолжают замечать на территории парка и рядом с жилой застройкой. Об этом сообщил заместитель директора по охране заповедной территории Иван Кириллов.

Первоначально ограничения вводили с 25 сентября до 15 октября. Решение о продлении приняли после заседания региональной специальной комиссии по вопросам выхода медведей к населённым пунктам.

«Полный запрет на посещение национального парка „Красноярские Столбы“ ориентировочно продлён до 10 ноября 2026 г.», — цитирует Кириллова пресс-служба нацпарка.

По данным администрации, присутствие хищников фиксируют в рекреационной зоне, а также в соседних садоводствах, на дачных участках, возле жилых домов и туристических объектов. Активность животных остаётся очень высокой, что создаёт риски угрозы жизни и здоровью граждан.

Нацпарк расположен на северо-западных отрогах Восточного Саяна и занимает 47 219 гектаров. Это одна из самых посещаемых природных территорий Сибири.

Ранее в Красноярске медведь вышел к трассе родельбана в фанпарке «Бобровый лог», когда по ней ехали посетители. После сообщений о появлении хищников администрация комплекса призвала гостей соблюдать осторожность и не оставлять пищевые отходы, привлекающие животных.