Крепкий мат и внезапный «стриптиз»: Охотник раскрыл необычный способ отпугнуть медведя

При встрече с приближающимся медведем можно попытаться отпугнуть его громким криком и визуально увеличить размеры своего тела. Такой совет в комментарии РИА «Новости» дал заместитель главного редактора журнала «Охота и охотничье хозяйство» Алексей Вайсман.

«Громкий крик, желательно басом, очень помогает крепкий громкий и злой мат. Это не шутка — проверено на личном опыте. Если на вас куртка или — лучше — плащ, то резко распахните его, подняв при этом руки», — рассказал охотник.

По словам Вайсмана, благодаря такому приёму силуэт человека может визуально увеличиться почти вдвое. Эксперт считает, что медведь испугается неожиданного зрелища и предпочтёт отступить.

Зоолог Михаил Кречмар также перечислил средства, способные отпугнуть дикого зверя. Среди них — свистки, специальные аэрозоли, воздушные гудки, музыка на телефоне и мощные фонари яркостью более трёх тысяч люмен.

При этом специалист подчеркнул, что подобные способы могут сработать, только если медведь ещё не проявляет агрессии. Универсальной гарантии безопасности они не дают, а резкие движения и громкие звуки в некоторых обстоятельствах способны спровоцировать животное.

Ранее Life.ru сообщал, что в Подмосковье стали чаще находить следы медведей возле населённых пунктов. С начала 2026 года жители региона около 20 раз обращались к экологам с сообщениями о возможном появлении хищников. Чаще всего следы косолапых обнаруживают на севере и западе области. По оценкам Минэкологии, в подмосковных лесах могут находиться до 70–80 медведей, причём около половины из них постоянно обитают в регионе, а остальные приходят из соседних областей.