Россияне массово скупают отпугиватели медведей

В России за год на 62% увеличились продажи устройств для отпугивания медведей, при этом сами приборы заметно подешевели. Такие результаты получили аналитики компании АТОЛ, изучившие 2,5 миллиона кассовых чеков за январь — сентябрь 2025 и 2026 годов.

Средняя стоимость защиты от косолапых снизилась на 35% и достигла 667 рублей. Покупательская активность значительно выросла и в других категориях приспособлений против животных. Однако динамика оказалась неодинаковой в зависимости от назначения устройств.

Наибольший прирост показали отпугиватели птиц, продажи которых подскочили сразу на 89%. При этом средняя цена таких товаров сократилась почти вдвое, до 432 рублей. Приборы против кротов стали покупать на 63% чаще, а их стоимость уменьшилась на 15%, составив 800 рублей.

Гораздо скромнее изменился интерес к устройствам для защиты от собак. Спрос на них прибавил лишь 8%, тогда как средний чек снизился на 15%, до 578 рублей. В остальных категориях аналитики зафиксировали отрицательную динамику.

Так, отпугиватели мышей стали покупать на 14% реже. Их средняя стоимость сократилась на 9% и составила 569 рублей. Ещё сильнее просели продажи универсальных моделей, предназначенных для защиты от разных животных: минус 31% при снижении цены на 8%, до 749 рублей.

Рост интереса к средствам защиты от медведей происходит на фоне сообщений о нападениях хищников на людей. По приведённым данным, с весны в России произошло не менее 24 таких случаев со смертельным исходом.