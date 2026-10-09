В Монголии поймали медведя, предположительно убившего человека

Медведя, которого подозревают в нападении на людей, поймали в пригороде Улан-Батора спустя 20 часов поисков. Хищника обнаружили с помощью беспилотника с тепловизором, сообщил столичный департамент охраны окружающей среды.

В операции участвовали 47 сотрудников экстренных служб и добровольцев. Они разделились на шесть групп, установили ловушки и обследовали территорию с воздуха.

«Поисковая операция после первого в 2026 году смертельного случая нападения медведя на человека шла 20 часов с участием 47 сотрудников экстренных служб и добровольцев. Они разделились на шесть групп, расставили ловушки и провели поиски с использованием дрона с тепловизором. В результате в ночь на 9 октября 2026 года обнаружен и пойман самец медведя возрастом около шести лет», — сообщили в ведомстве.

Животное доставили в безопасное место. Эксперты теперь должны установить, причастен ли этот медведь к гибели мужчины и тяжёлому ранению женщины, которые произошли ночью 8 октября. Нападение произошло в пастбищной зоне 35-го района столичного округа Баянзурх. Там расположены 56 домохозяйств. Во многих установлены юрты и летние дома без ограждений. Один из таких домов медведь разрушил.

С начала 2026 года в Улан-Баторе зарегистрировали 24 сообщения о появлении медведей на окраинах. Четыре из них оказались ложными. По всей Монголии жители 11 аймаков и столицы направили 754 подобных сообщения, причём в 80% случаев звери появлялись вместе с детёнышами. Разрешения на отстрел выдавали в восьми аймаках, где ликвидировали шесть животных.

Ранее в Петропавловске-Камчатском ликвидировали медведя, которого заметили возле «Нового кладбища». Из-за появления хищника жителей заранее предупредили через систему РСЧС и временно ограничили посещение территории. После уничтожения зверя запрет сняли. В городе с 9 сентября действует режим повышенной готовности из-за участившихся выходов медведей к людям.