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Опубликовано 9 октября, 01:54

Пухлая попа подвела: Белый медведь застрял в окне на мысе Челюскин, пытаясь убежать от людей

Белый медведь застрял в окне, убегая от метеорологов на мысе Челюскин

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Белый медведь залез в один из домов возле гидрометеорологической станции имени Фёдорова и застрял в окне, когда попытался выбраться наружу. Инцидент произошёл на мысе Челюскин, сообщили ИС «Вести» руководитель экспедиции проекта «Чистая Арктика» Александр Селиванов и сотрудник метеостанции Артём Минеев.

Метеорологи заметили животное в здании, которое находится рядом с маршрутом передвижения сотрудников станции. Минеев решил прогнать хищника и бросил внутрь петарду, после чего поднялся по лестнице. Испугавшийся медведь попытался покинуть дом через окно. Он выбил раму, однако на некоторое время застрял в проёме из-за своих размеров.

«Вот, начал ломиться, выбил раму, немного застрял, был упитанный. В общем, вылез, убежал», — рассказал Минеев.

Медведь покинул территорию, люди в результате происшествия не пострадали.

По словам Селиванова, белые медведи регулярно подходят к зданиям станции и волонтёрской базы. Сейчас поблизости могут находиться около 25–30 животных. Некоторые из них подходят к окнам, заглядывают внутрь помещений или подолгу остаются возле входов.

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Ранее медведя ликвидировали возле «Нового кладбища» в Петропавловске-Камчатском. Накануне местных жителей предупредили об опасности через систему РСЧС, а 9 октября стало известно об уничтожении хищника. Сообщение о появлении зверя поступило утром 8 октября. Горожан призвали временно отказаться от посещения кладбища и соблюдать осторожность. При встрече с животным рекомендовали обращаться в экстренные службы.

Больше новостей об опасных встречах с дикими животными и чрезвычайных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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