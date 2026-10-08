Три группы на поиски: На Алтае ищут медведя, напавшего на 15-летнего мальчика

Двенадцать охотников направили на поиски медведя, напавшего на подростка в Алтайском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минприроды.

В Солтонском районе работают три группы оперативного реагирования. Их задача — найти и ликвидировать хищника. Все необходимые разрешения на отстрел выданы. Нападение произошло на пасеке примерно в 20 километрах от села Солтон. Пострадавшему мальчику 15 лет, его госпитализировали.

Первоначально станция скорой помощи Бийска оценивала состояние школьника как средней степени тяжести. Позже в Центре управления регионом сообщили, что подросток находится в тяжёлом состоянии. У него повреждения головы, шеи и ключичной области.

На место происшествия также выехали представители правоохранительных органов. Краевая прокуратура начала проверку обстоятельств случившегося.

Ранее председатель общественного совета при Минприроды России Александр Мясков предупредил об особой опасности медведей в октябре. Перед зимней спячкой звери активно ищут корм и накапливают жировые запасы, поэтому могут приближаться к населённым пунктам и местам, где доступны пищевые отходы. Эксперт призвал жителей и ответственные службы внимательнее относиться к появлению хищников рядом с людьми.