Медведя ликвидировали возле «Нового кладбища» в Петропавловске-Камчатском

Медведя, появившегося возле «Нового кладбища» в Петропавловске-Камчатском, ликвидировали. Накануне местных жителей предупредили об опасности через систему РСЧС, а 9 октября стало известно об уничтожении хищника. Об этом РИА «Новости» сообщили в администрации города.

«Медведь в районе «Нового кладбища» ликвидирован. Ограничения на посещения кладбища с сегодняшнего дня, с 9 октября, сняты», — отметили в администрации.

Сообщение о появлении зверя поступило утром 8 октября. Горожан призвали временно отказаться от посещения кладбища и соблюдать осторожность. При встрече с животным рекомендовали обращаться в экстренные службы.

В Петропавловске-Камчатском с 9 сентября действует режим повышенной готовности из-за участившихся выходов медведей к людям. Хищников замечают в городской черте практически ежедневно, поэтому власти усилили меры безопасности.

Ранее Life.ru сообщал о поисках медведя, напавшего на 15-летнего подростка в Алтайском крае. Хищник набросился на мальчика на пасеке примерно в 20 километрах от села Солтон. Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии с травмами головы, шеи и ключичной области. На поиски зверя отправили три группы из 12 охотников, получивших разрешение на его отстрел. Обстоятельства нападения проверяет прокуратура.