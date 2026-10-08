В Красноярском крае число ликвидированных медведей выросло до 898

В Красноярском крае число ликвидированных бурых медведей достигло 898 на фоне продолжающихся выходов хищников к населённым пунктам. За август и сентябрь в регионе жертвами нападений стали семь человек. Обновлённые данные 8 октября представило краевое Министерство природных ресурсов и лесного комплекса.

Всего за три дня количество добытых медведей увеличилось на 45 особей. Ещё 5 октября ведомство отчитывалось о ликвидации 853 хищников. Несмотря на масштабные мероприятия по регулированию численности, в отдельных районах края по-прежнему сохраняется угроза появления зверей рядом с людьми.

При этом общая популяция бурого медведя в регионе, по данным государственного мониторинга, составляет от 25 до 32 тысяч особей. В Минприроды отмечают, что в течение последних десяти лет численность животных оставалась примерно на этом уровне.

Власти также ввели денежное вознаграждение для охотников. За добытого в разрешённых охотничьих угодьях медведя предусмотрена выплата 36,5 тысячи рублей. За первые две недели действия программы за деньгами обратились почти 300 человек, однако выплаты пока получили только 20 охотников.

Жителей Красноярского края призывают временно отказаться от походов в лес. При встрече с хищником необходимо сохранять спокойствие и сообщать о его появлении по номерам 112 или 102. Охотинспекторы продолжают выезжать на сообщения о медведях возле населённых пунктов.

Ранее Life.ru рассказывал об обысках в Министерстве природных ресурсов Красноярского края. Следственные действия прошли в рамках уголовного дела о халатности, возбуждённого после серии смертельных нападений хищников. По версии следствия, сотрудники ведомства получали сигналы о появлении опасных животных возле жилья, однако необходимые меры принимались несвоевременно. Кроме того, из-за угрозы посетителям в Красноярском крае полностью закрыли национальный парк «Красноярские Столбы». Ограничения ввели 25 сентября, предварительно до 15 октября, причём на всех входах в популярный туристический комплекс.