Медведь вышел к людям на Шинном кладбище Красноярска

Медведя заметили на Шинном кладбище Красноярска в первой половине дня. Хищника увидели сразу несколько человек, в том числе сотрудники погоста и пришедшие на могилы горожане, пишет ИС «Вести».

На вызов прибыл наряд Росгвардии, который обследовал территорию. К тому моменту зверь, предположительно, уже скрылся, поэтому обнаружить его не удалось. Стрельбу сотрудники не открывали.

Закрывать некрополь после случившегося не стали. Охрана на входе предупреждает людей о возможной встрече с косолапым, а некоторые стараются как можно быстрее закончить свои дела и уехать. Одна из посетительниц рассказала, что взяла с собой защитный баллончик на случай опасности.

Ситуация с выходами диких животных в окрестностях Красноярска остаётся напряжённой. По данным краевого Минприроды, за лето и осень там ликвидировали более 200 особей. Несмотря на наступление октября, случаи появления зверей рядом с людьми продолжаются.

В конце сентября из-за активности медведей полностью закрыли для посетителей национальный парк «Красноярские Столбы». Ограничения затронули все входы и предварительно должны действовать до середины октября. Тогда же власти временно перекрыли Торгашинскую лестницу, чтобы снизить риск встреч людей с дикими животными.