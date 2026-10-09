На Алтае ликвидировали трёх медведей после нападения на подростка

В Солтонском районе Алтайского края ликвидировали трёх медведей неподалёку от места нападения хищника на 15-летнего подростка. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минприроды.

«Добыли три особи с момента происшествия. Затруднительно определить, есть ли среди них тот [медведь], который напал, пока ведётся работа в этом направлении», — пояснили в ведомстве.

Нападение произошло на пасеке в лесном массиве, куда подросток отправился вместе со взрослым приятелем. Когда на участке появился медведь, школьник попытался спастись, забравшись на дерево. Однако хищник повалил его на землю и добрался до юноши.

От дальнейшего нападения подростка спасло неожиданное обстоятельство. Медведь повредил его телефон, после чего устройство воспламенилось и отпугнуло зверя. Пострадавшего с тяжёлыми травмами доставили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о халатности по части 1 статьи 293 УК РФ. Параллельно прокуратура Алтайского края проверяет обстоятельства нападения и соблюдение требований законодательства.

Ранее Life.ru рассказывал о поисках медведя, напавшего на подростка в Алтайском крае. Для этого в Солтонский район направили 12 охотников, разделённых на три оперативные группы. Специалисты получили необходимые разрешения на отстрел опасного животного.