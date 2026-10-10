В Подмосковье стали чаще находить следы медведей возле населённых пунктов

Медведи всё чаще оставляют следы своего присутствия в лесах неподалёку от подмосковных деревень и посёлков. Специалисты связывают происходящее с увеличением численности хищников в соседних областях. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

В ведомстве отметили, что за последние годы ситуация заметно изменилась в сторону повышения количества найденных следов жизнедеятельности медведей в регионе.

С начала 2026 года жители региона около 20 раз обращались к экологам с сообщениями о возможном появлении косолапых. Как правило, очевидцы обнаруживают отпечатки лап на земле, повреждения коры и другие признаки присутствия животных. Самих зверей люди видят значительно реже.

Иногда молодых медведей замечают возле автомобильных трасс. При этом специалисты предупреждают, что далеко не каждое подозрительное свидетельство действительно связано с хищником.

Например, за медвежьи следы нередко принимают отпечатки лап крупных собак. А царапины и другие повреждения деревьев могут оставлять лоси и даже дятлы.

Наиболее часто признаки присутствия косолапых фиксируют на севере и западе Подмосковья. Причина заключается в увеличении популяций бурого медведя в Тверской, Ярославской и Смоленской областях, откуда животные периодически заходят на соседние территории.

По оценкам Минэкологии, в 2026 году в Московской области может находиться до 70–80 медведей. Примерно 30–40 из них постоянно обитают в местных лесах, остальные приходят из других регионов, пишет ТАСС.

Ранее Life.ru сообщал о появлении медведя на Шинном кладбище в Красноярске. Хищника заметили сотрудники некрополя и посетители. Прибывшие росгвардейцы обследовали территорию, однако животное к тому времени уже скрылось. Закрывать кладбище не стали, но людей предупредили о возможной опасности.