«Вон сидит, жрёт!»: В Алтайском крае медведь забрался на верхушку яблони и стал звездой видео

В Алтайском крае медведь забрался на высокое дерево в саду возле частного дома, чтобы полакомиться яблоками. Необычное поведение косолапого заметили местные жители, которые сняли его на видео. Предположительно, кадры были сделаны в селе Тягун Заринского района.

В Алтайском крае медведь забрался на дерево за яблоками и попал на видео. Видео © VK/ В КУРСЕ 22 — новости Барнаула и Алтайского края

На опубликованных кадрах видно, как хищник устроился среди ветвей и спокойно поедает плоды. Судя по голосам за кадром, очевидцы были поражены тем, насколько высоко животное сумело забраться.

«Вон — сидит, жрёт. Смотри, как высоко», — комментируют происходящее авторы записи.

Несмотря на присутствие людей, медведь не спешил покидать дерево. Он продолжал лакомиться яблоками, пока местные жители наблюдали за ним с безопасного расстояния.

Осенью медведи активно накапливают жировые запасы перед зимней спячкой. В поисках доступной пищи они могут приближаться к населённым пунктам, особенно если в лесу недостаточно привычного корма.

Специалисты напоминают, что даже внешне спокойный медведь остаётся опасным диким животным. При встрече с хищником не следует пытаться приблизиться к нему или приманивать едой.

Ранее Life.ru сообщал о нашествии медведей на яблоневые сады в алтайском посёлке Яйлю. В августе туда каждую ночь заходили от двух до десяти хищников, привлечённых урожаем фруктов. По оценке сотрудников Алтайского заповедника, в окрестностях населённого пункта находилось около 30 медведей. Специалисты объясняли их необычную активность нехваткой естественного корма в лесу.