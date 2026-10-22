Медведи выходят к школам, а россияне просят их защитить: Совфед получил сотни обращений

Сотни россиян обратились в Совет Федерации с просьбой защитить медведей от отстрела. Письма поступают на фоне участившихся случаев появления хищников возле населённых пунктов. Об этом сообщил член Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Иванов.

Сенатор поднял проблему на круглом столе, посвящённом подготовке стратегии развития охотничьего хозяйства России до 2035 года. По его словам, необходимо обсудить регулирование численности медведей, однако многие граждане выступают против их уничтожения.

«Одновременно от граждан начали массово поступать обращения в защиту медведей от отстрела — таких обращений уже поступило к нам в комитет несколько сотен. Я знаю, что аналогичные обращения приходят в Минприроды», — рассказал Иванов.

По подсчётам ТАСС, с начала 2026 года медведей замечали возле городов и посёлков более чем в 40 российских регионах. Особенно напряжённая обстановка сложилась в Восточной Сибири. Животные появлялись рядом со школами и воинскими частями, а также пытались проникнуть в частные дома.

За последние месяцы жертвами нападений хищников стали более 20 человек. Одной из причин частых выходов медведей к людям специалисты называют неурожай кедровых орехов, которые составляют важную часть их рациона.

Ранее Life.ru сообщал, что с начала 2026 года в России отстрелили более четырёх тысяч медведей. Больше всего животных ликвидировали в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии, Туве и на Камчатке. При этом ряд биологов выступил против расширения сроков охоты, предупредив о возможном росте браконьерства.

Напомним, в 2026 году в России участились случаи выхода медведей к населённым пунктам. Хищников замечали возле городов и посёлков в 41 регионе страны, причём наиболее сложная обстановка сложилась в Сибири и на Дальнем Востоке. Животные появлялись у школ, проникали на частные участки и заходили в жилые дома. С августа по 20 октября нападения медведей на людей зафиксировали в 15 регионах, есть погибшие. Среди причин повышенной активности хищников специалисты называют нехватку естественного корма, в том числе неурожай кедровых орехов и ягод, а также доступность пищевых отходов возле населённых пунктов. В ряде регионов власти ограничивали посещение лесов и организовывали отстрел опасных животных. При этом в Минприроды отмечали, что число нападений не достигло рекордных значений.