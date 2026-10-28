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Регион
Опубликовано 28 октября, 12:01

Медведи вышли к людям в курортной Белокурихе — введён режим повышенной готовности

В Белокурихе ввели режим повышенной готовности из-за медведей

Обложка © freepik / vladimircech

Обложка © freepik / vladimircech

В городе-курорте Белокурихе Алтайского края ввели режим повышенной готовности из-за выхода медведей к людям. Он действует с 17:00 27 октября до особого распоряжения, сообщила пресс-служба администрации города. Меры призваны предотвратить нападения на жителей, туристов и домашних животных.

Руководителям организаций и турфирм рекомендовали ограничить пребывание людей в лесах и запретить проведение маршрутов с ночёвкой в палатках. Сотрудников также должны предупредить об опасности встречи с хищниками. Отдельно власти обратились к образовательным учреждениям: им предложили уведомить родителей о ситуации. Взрослых настоятельно просят ограничить пребывание детей на улице, особенно после наступления темноты.

В городе организуют непрерывное наблюдение за обстановкой и совместные патрулирования с представителями охотхозяйств. Особое внимание уделят местам, где медведей уже замечали. Белокуриха расположена в предгорьях Алтая и известна санаториями и горнолыжными комплексами.

По данным краевого Минприроды, к концу октября с начала 2026 года в регионе отстрелили 210 бурых медведей в рамках регулирования численности. Режим повышенной готовности из-за выходов хищников сохраняется также в Солтонском и Чарышском районах.

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Ранее Life.ru рассказывал о нападении медведя на 15-летнего подростка на пасеке неподалёку от Солтона. Пострадавшего госпитализировали в Бийске; на момент сообщения регионального Минздрава его состояние оценивалось как тяжёлое.

Больше новостей об опасных происшествиях и мерах безопасности — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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