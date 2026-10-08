На Алтае медведь напал на 15-летнего подростка на пасеке

В Алтайском крае медведь напал на 15-летнего подростка. Об этом сообщили на странице скорой помощи Бийска в мессенджере «Макс».

Инцидент произошёл на территории пасеки, расположенной приблизительно в 20 километрах от Солтона. Пострадавшего госпитализировали в Центральную городскую больницу Бийска.

Позже в Минздраве региона сообщили журналистам, что подросток находится в тяжёлом состоянии: у пациента травмы ключичной области, шеи и головы, а также рваные раны. Медики проводят комплекс диагностических процедур, после чего сразу приступят к первичной хирургической обработке ран. В министерстве заверили, что подростку будет оказана вся необходимая помощь.

В 2026 году в ряде российских регионов участились выходы медведей к людям и населённым пунктам. В Алтайском крае власти связывали это с поиском корма и нехваткой естественной кормовой базы перед зимовкой; похожие случаи фиксировали в Красноярском крае и других территориях Сибири и Дальнего Востока, где хищников замечали возле домов, дорог и дачных участков. Специалисты отмечают, что осенью медведи особенно активно ищут пищу, поэтому риск встреч с человеком возрастает, а в случаях прямой угрозы населению власти могут принимать решение об отстреле животного.

Ранее сообщалось, что медведь снова повредил машины у карьера в Свердловской области. После новых выходов хищника охотники начали патрулировать местность.