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Опубликовано 6 октября, 20:09

Медведь снова повредил машины у карьера в Свердловской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Медведь повторно повредил автомобили на стоянке у карьера в районе Ивделя Свердловской области. После новых выходов хищника охотники начали патрулировать местность, сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, в этом году медведи стали чаще выходить к людям в Ивдельском городском округе. Охотникам уже выдали разрешения на отстрел отдельных опасных особей.

При этом владельцы повреждённых машин с заявлениями в полицию не обращались. Горелых предположил, что это может быть связано с тем, что многие работающие на карьере по добыче золота и руды живут в соседнем Красноуральске.

В МВД уточнили, что к настоящему моменту ситуацию удалось урегулировать уже с восемью дикими животными в Ивдельском районе. В их числе была медведица, которая ранее выходила на местное кладбище.

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Ранее Life.ru сообщал, что медведь раскурочил около десяти автомобилей на парковке в Свердловской области. Хищник вырывал двери, забирался в салоны машин, разбивал стёкла и отрывал боковые зеркала. Люди не пострадали.

Больше новостей о подобных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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