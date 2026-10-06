Медведь раcкурочил десять машин на парковке в Свердловской области

В районе Ивделя Свердловской области медведь повредил около десяти автомобилей. Хищник побил и поцарапал машины на парковке, передаёт URA.ru.

Медведь разгромил парковку в Свердловской области. Видео © Telegram / URA.RU

Двум легковушкам он вырвал двери, забрался в салон и выбросил наружу всё, до чего дотянулся. Обрывки обивки разбросал вокруг. Ещё у трёх машин оторваны боковые зеркала. В иномарке Volkswagen разбито переднее боковое стекло.

Остальным автомобилям достались вмятины, царапины и отпечатки медвежьих лап. Люди, к счастью, не пострадали.