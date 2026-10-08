На Сахалине отстрелили ещё одного медведя возле дач

Бурого медведя ликвидировали в районе Второй Пади Корсаковского района Сахалинской области. Хищник появлялся возле дачных участков, сообщили в региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства.

Медведя отстрелили вечером 7 октября. Ранее в этом же районе уже ликвидировали животных, которые, по оценке специалистов, представляли угрозу людям.

По данным ведомства, звери перемещаются между Первой и Второй Падью и по ночам выходят на территории разных садоводческих товариществ. Охотоведам приходится обследовать большую площадь, при этом хищники постоянно меняют места появления.

Дополнительную сложность создаёт плотная застройка. Из-за близости домов, дорог и людей специалисты ограничены в применении оружия и должны учитывать безопасность жителей.

А ранее Life.ru рассказывал, что медведь вышел к людям на Шинном кладбище Красноярска. Косолапого увидели сразу несколько человек, в том числе сотрудники погоста и пришедшие на могилы горожане. Другой хищник вышел к людям в Тюменской области. Жителей Лесозаводского попросили без необходимости не выходить на улицу и не передвигаться по посёлку.