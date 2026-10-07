Медведя ликвидировали на территории ботанического сада Южно-Сахалинска
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / gigello
Медведя отстрелили на территории ботанического сада Южно-Сахалинска после того, как зверь проник туда вечером. Об этом ТАСС сообщили в агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.
Учреждение закрыли для посетителей. Операцию по поиску и ликвидации животного проводили в тёмное время суток.
К мероприятиям привлекли опытных охотников-медвежатников, входящих в состав районной оперативной группы. Работы проводились в рамках межведомственного взаимодействия.
«Был оперативно изъят медведь, ранее отмечавшийся в районе ботанического сада и посещавший его территорию», — сообщили в ведомстве.
В агентстве уточнили, что зверь уже попадал в поле зрения специалистов и ранее отмечался неподалёку от ботанического сада.
В октябре медведи особенно активно ищут пищу перед зимней спячкой, из-за чего чаще могут приближаться к людям. Ранее Life.ru писал, что в Минприроды предупредили россиян об особой осторожности в этот период: до ухода в берлоги зверям необходимо накопить жировые запасы, поэтому они продолжают активно кормиться и могут выходить к населённым пунктам и дачным посёлкам.
Больше новостей о необычных происшествиях и диких животных — в разделе «Происшествия» на Life.ru.