Томские охотники подали 100 заявлений на выплаты за добытых медведей

В Томской области начали поощрять охотников за добычу медведей, представляющих угрозу населению. За каждого хищника предусмотрено вознаграждение в размере 30 тысяч рублей до вычета налогов. На получение денег уже поступило 100 заявлений, сообщил губернатор Владимир Мазур в мессенджере Max.

Причиной введения новой меры стали участившиеся случаи появления косолапых возле жилых домов. Из-за опасности нападений в регионе объявили режим повышенной готовности, а проведение мероприятий в лесных массивах ограничили до 1 ноября.

Приём документов стартовал 5 октября. Заявки рассматривают сотрудники охотнадзора и областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства.

«С этого дня мы начали поощрять охотников, выплачивая по 30 тыс. рублей минус НДФЛ в размере 13% за каждую особь», — пояснил глава региона.

По оценке Мазура, финансовое стимулирование уже принесло результаты. Количество сообщений о появлении опасных животных вблизи населённых пунктов заметно сократилось. Однако полностью устранить угрозу пока не удалось: отдельные встречи с хищниками продолжают фиксироваться. Поэтому власти решили сохранить действующую программу до конца 2026 года, как и предусматривалось первоначально.