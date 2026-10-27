Косолапых включили в промысел: Охоту на медведей разрешили в регионе России

В Удмуртии разрешили промысловую охоту на бурых медведей, чтобы регулировать численность хищников, которые всё чаще появляются рядом с населёнными пунктами. Соответствующие поправки 27 октября приняли депутаты регионального Госсовета, сообщили в пресс-службе Госсовета республики.

Теперь медведи войдут в перечень животных, которых разрешено добывать для последующей переработки и продажи продукции. Ранее в списке было девять видов, включая волков, лисиц, бобров и куниц. Промысловой охотой смогут заниматься юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие охотхозяйственные соглашения. Любительская и спортивная охота при этом сохраняются.

По словам замминистра природных ресурсов Удмуртии Алексея Останина, в регионе обитают около 1400 бурых медведей. Ежегодно разрешается добывать примерно 280 особей, однако фактически охотники отстреливают лишь около 150. На сезон с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027-го установлен лимит в 278 медведей.

Одна из причин заключается в том, что охотники предпочитают крупных трофейных зверей, тогда как молодые особи остаются без внимания. Кроме того, добыча медведя требует значительных расходов и связана с серьёзными трудностями.

Между тем, по данным регионального Минприроды, с мая по октябрь растёт число сообщений о появлении медведей в деревнях, на пасеках и сельскохозяйственных предприятиях. Власти рассчитывают, что промысловая охота позволит егерям и охотничьим хозяйствам использовать невостребованную часть квот и эффективнее регулировать численность хищников.

Ранее Life.ru рассказывал, что с начала 2026 года в России отстрелили более четырёх тысяч медведей. Больше всего животных ликвидировали в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии, Туве и на Камчатке. На фоне обсуждения новых ограничений и правил охоты возникли разногласия между специалистами и защитниками животных. Так, 22 октября Life.ru сообщал о сотнях обращений россиян в Совет Федерации с просьбами защитить медведей от отстрела. Сенатор Сергей Иванов тогда призвал обсудить способы регулирования численности хищников с учётом обеспокоенности граждан.