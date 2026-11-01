Вертолёт МЧС не смог вылететь к охотнику в тайге после нападения медведя
И-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Вертолёт МЧС не смог вылететь за охотником, оставшимся в тайге Красноярского края после гибели напарника при нападении медведя. В региональном главке МЧС пояснили РИА «Новости», что спасательной операции помешала нелётная погода.
Вылет планировался на воскресенье, 1 ноября, однако неблагоприятные метеоусловия не позволили отправить сотрудников ведомства к месту происшествия в Курагинском округе. Вертолёт остаётся в ежедневной готовности. Спасатели смогут приступить к эвакуации, когда позволит погода.
Напомним, трагедия произошла 28 октября в Курагинском округе, куда двое мужчин отправились на охоту. Медведь напал на 48-летнего промысловика, которого считали одним из лучших охотников региона, и нанёс ему смертельные травмы. Его 29-летний товарищ укрылся в лесной избушке примерно в 160 километрах от села Черемшанка. Выжившему удалось связаться с другими охотниками и сообщить о случившемся. По информации родственников, у мужчины оставалось всего несколько патронов, а запасов продовольствия могло хватить лишь на несколько дней. Спасатели планировали вывезти его и тело погибшего на вертолёте, однако сильный снегопад уже тогда препятствовал проведению операции.
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