Сигнал тревоги из космоса: почему запуск первого советского спутника так напугал США

Осенью 1957 года радиолюбители по всему миру пытались поймать короткие сигналы, которые приходили из космоса. Их передавал советский спутник — первый искусственный спутник Земли. Для одних этот звук означал исполнение давней мечты человечества, для других стал тревожным напоминанием о возможностях противника. Как небольшой аппарат превратился в политическую сенсацию и почему последствия его запуска вышли далеко за пределы космонавтики? К 69-летию исторического события Life.ru вспоминает, что произошло 4 октября 1957 года.

Почему первый спутник сделали таким простым?

«Спутник-1»: почему Сергей Королёв выбрал металлический шар с антеннами вместо сложного аппарата? Фото © ruwiki

Знаменитого шара с антеннами в первоначальном плане не было. Команда Сергея Королёва готовила гораздо более тяжёлый аппарат с научным оборудованием — «Объект Д». Однако работа затягивалась, а в США тоже собирались отправить спутник на орбиту. Ожидание могло стоить Советскому Союзу первенства.

Королёв предложил начать с более простого аппарата. Так появился ПС-1, название которого расшифровывалось как «Простейший спутник». Внутри герметичного корпуса разместили источники питания, два радиопередатчика и системы, обеспечивавшие их работу. Главное было доказать, что аппарат можно вывести на орбиту и получать от него сигналы. Диаметр спутника составлял всего 58 сантиметров, а масса — 83,6 килограмма. Четыре длинные антенны сделали его силуэт узнаваемым на десятилетия вперёд. На один оборот вокруг Земли уходило чуть больше полутора часов.

Что произошло 4 октября 1957 года?

Первый искусственный спутник Земли: как прошёл запуск с Байконура и кто мог услышать его сигналы? Фото © spacegid

Спутник отправился в космос с полигона, который мир знает как Байконур. Его вывела ракета, созданная на основе межконтинентальной баллистической Р-7. После отделения аппарат начал передавать радиосигналы, поэтому его присутствие на орбите могли подтвердить наблюдатели за пределами СССР. А это, к слову, имело огромное значение!

Дело в том, что о технических достижениях можно было заявлять в газетах, но здесь доказательство буквально звучало в эфире. Радиолюбители с подходящей аппаратурой могли услышать сигналы собственными ушами. У первого спутника была и научная задача. Наблюдения за его движением помогали изучать плотность верхней атмосферы, а приём сигналов — распространение радиоволн. Скромный по устройству аппарат давал сведения о среде, в которой человечеству только предстояло научиться работать.

Почему американцев напугал шар с антеннами

Почему США испугались советского спутника: как научный успех СССР вызвал тревогу за безопасность? Фото © ТАСС / Василий Егоров

Сам «Спутник-1» не нёс оружия. Тревогу вызывала ракета, которая доставила его в космос. Если Советский Союз способен вывести груз на орбиту, насколько далеко он продвинулся в создании средств доставки ядерного заряда? В условиях холодной войны этот вопрос затмевал для многих научное значение события. К тому же первым оказался СССР. В Соединённых Штатах рассчитывали на собственное технологическое лидерство, и советский успех заставил усомниться в привычной картине мира. Возникали опасения, что отставание касается не одного запуска, а военных технологий в целом.

Как попытка догнать СССР закончилась взрывом

Авария Vanguard 6 декабря 1957 года: почему США не удалось с первой попытки догнать Советский Союз? Фото © Wikipedia / U.S. Navy

Уже 3 ноября 1957 года Советский Союз отправил на орбиту «Спутник-2» с собакой Лайкой. Прошло меньше месяца, а СССР продемонстрировал новый результат. Давление на американскую космическую программу усилилось. 6 декабря США предприняли попытку вывести небольшой спутник с помощью ракеты Vanguard TV-3. Старт проходил на глазах у прессы. Ракета едва поднялась над площадкой, потеряла тягу, упала и взорвалась. Вместо демонстрации успеха мир получил кадры аварии.

Положение удалось изменить в начале следующего года. 31 января 1958 года по местному времени во Флориде — уже 1 февраля по московскому — состоялся успешный запуск первого американского спутника Explorer-1. Его научная аппаратура помогла открыть радиационные пояса Земли. США получили собственный результат, но историческое первенство уже принадлежало Советскому Союзу.

Действительно ли «Спутник-1» начал космическую гонку

С чего началась космическая гонка СССР и США: как первый спутник изменил планы двух сверхдержав? Фото © ruwiki

Соперничество не возникло за один вечер. Обе страны занимались ракетами и готовили спутниковые программы до октября 1957 года. Ещё летом 1955-го США публично объявили о планах запуска искусственного спутника в рамках Международного геофизического года — большой международной программы изучения Земли.

Но именно советский запуск сделал соревнование очевидным для всего мира. Теперь за космическими достижениями следили политики, журналисты и миллионы людей, далёких от науки. Кто первым отправит человека на орбиту? Кто доберётся до Луны? Успехи в космосе становились доказательством возможностей государства. Поэтому 4 октября 1957 года принято считать началом космической эры и символической точкой отсчёта космической гонки.

В США последовали слушания в Конгрессе о предполагаемом ракетном отставании и обсуждение того, как организовать гражданские космические исследования. Одним из важнейших последствий стало создание NASA. Новое ведомство начало работу 1 октября 1958 года, менее чем через год после советского запуска.

Куда исчез первый спутник

Что стало со «Спутником-1»: когда он перестал передавать сигналы и почему сгорел в атмосфере? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Батареи «Спутника-1» разрядились в октябре 1957 года, и его радиопередатчики замолчали. Сам аппарат продолжал летать до 4 января 1958 года, когда вошёл в плотные слои атмосферы и сгорел. Его космическая история заняла всего три месяца.

Есть и любопытная подробность: яркая движущаяся точка, которую многие наблюдатели принимали за первый спутник, чаще была центральной ступенью ракеты. Она тоже вышла на орбиту, была значительно крупнее маленького аппарата и лучше отражала солнечный свет.

Спутник давно исчез, а его силуэт с четырьмя антеннами остался символом начала космической эры. Какое достижение в освоении космоса больше всего впечатляет вас? Пишите в комментариях. А о другом научном первенстве, за которое спорили целые страны, Life.ru рассказывал в истории о том, как открыли Нептун и почему Англия и Франция не могли поделить славу.