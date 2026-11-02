В Володарске Нижегородской области массовую гибель голубей связали с работой местного мукомольного комбината. Как пишет NN.ru, жители подозревают использование крысиного яда, однако городские власти не считают эту версию доказанной.

Опасения горожан усилил случай с собакой одной из местных жительниц. По словам хозяйки, питомец пострадал после прогулки возле предприятия, а в ветеринарной клинике у него выявили отравление средством против грызунов. Женщина предполагает, что опасное вещество могло попасть в организм животного через траву.

Глава Володарска Дмитрий Третьяков призвал не сгущать краски по поводу образовавшегося возле завода «кладбища птиц». Он пояснил, что на производстве применяют исключительно сертифицированные препараты для борьбы с вредителями, что подтверждается соответствующей документацией.

«На Володарском мукомольном комбинате борьба с грызунами проводится с применением исключительно сертифицированных препаратов, что подтверждается документацией. Препараты эти помещены в специальные закрытые ловушки, что исключает попадание их в окружающую среду. Поэтому гибель птиц именно от дератизации никем не доказана. Зато есть мнение специалистов, что они гибнут от переедания», — ответил он.

Ранее Life.ru рассказывал о массовой гибели водоплавающих птиц на Камчатке. В конце июля местные жители начали находить мёртвых кайр, топорков и бакланов на Халактырском пляже, а затем похожие случаи зафиксировали в бухте Пионерской. Исследования воды выявили превышение допустимой концентрации железа в 2,8 раза. Специалисты предположили, что высокое содержание металла могло ослабить иммунитет пернатых, после чего поражение внутренних органов паразитами приобрело массовый характер.