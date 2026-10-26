Прибили гвоздями к стене и подожгли: В Ачинске живодёры снимали мучения голубей на видео
В Ачинске полиция проверяет видео с жестокой расправой над голубями
Обложка © Life.ru
В Красноярском крае полиция начала проверку после появления в соцсетях видеозаписей с издевательствами над птицами. Предположительно, к произошедшему причастны двое молодых жителей Ачинска, которые снимали свои действия на камеру. Об этом сообщает «Рен ТВ».
В Ачинске сняли на видео жестокую расправу над голубями. Видео © Telegram/ РЕН ТВ|Новости
На распространившихся кадрах видно, как парни ловят уличных голубей, после чего жестоко с ними расправляются. Одну из птиц, как утверждается, они прибили к стене гвоздями, а затем подожгли.
Всё происходящее участники записывали на видео, сопровождая свои действия комментариями. Позднее ролики оказались в интернете и начали распространяться по социальным сетям.
По неподтверждённой информации, записи могла опубликовать бывшая девушка одного из молодых людей. Однако кто именно разместил кадры в открытом доступе, официально пока не установлено.
Сотрудники полиции обнаружили публикацию во время мониторинга интернета. Материал зарегистрировали, сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее в подмосковном Подольске зоозащитники пытались спасти кошку, которую мужчина, по их словам, несколько дней держал связанной и избивал на камеру. Как сообщал Life.ru, предполагаемый живодёр отправлял волонтёрам записи издевательств, объясняя свои действия местью неизвестной женщине. Для спасения животного объединились более 40 человек, которые собирались обратиться в полицию и прокуратуру.