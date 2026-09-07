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Опубликовано 7 сентября, 15:20

Натравил собак и отрезал голову: На Кубани задержали живодёра

В Краснодаре задержали мужчину за жестокую расправу над животным

В Краснодаре задержали 40-летнего мужчину, которого подозревают в жестоком обращении с животным. Об этом сообщили в городской полиции.

В Краснодаре задержали мужчину за жестокую расправу над животным. Видео © Telegram/ Полиция Краснодара

По предварительным данным, всё произошло в СНТ «Тополь». Мужчина натравил своих собак на другое животное, а затем отрезал ему голову. Подозреваемого разыскали сотрудники уголовного розыска. Ранее он уже был судим за разбой, а также угрозу убийством либо причинением тяжкого вреда здоровью.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ — жестокое обращение с животными. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до трёх лет лишения свободы.

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Несколькими днями ранее в Красноярском крае возбудили уголовное дело после гибели 12-летней хаски. По данным Life.ru, мужчина догнал выбежавшую с участка собаку на машине, совершил на неё наезд, а затем добил животное.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Обложка © Telegram/ Полиция Краснодара

Полина Никифорова
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