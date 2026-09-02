Под Краснодаром мужчина насмерть забил 12-летнюю хаски за украденного гуся

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело после жестокой расправы над 12-летней хаски. Пёс убежал с территории своего дома и попал на соседский участок, где схватил гуся. Хозяин птиц сел в машину, догнал собаку, совершил на неё наезд, а затем добил животное — от полученных травм хаски погибла.

Хаски резвится с игрушкой. Видео © Telegram / 360.ru

Хозяйка собаки в беседе с 360.ru рассказала, что питомец иногда сбегал, но всегда возвращался. В тот день семья готовила детей к 1 сентября и не сразу заметила пропажу. Они взяли хаски много лет назад у прежних хозяев, которые за ней не следили. У пса были документы и выставочные родители, ему долго подбирали корм из-за проблем с желудком.

«Мы всю жизнь с ним. Он с нами путешествовал, летал с мужем на самолёте, жил в разных местах», — поделилась женщина.

По словам очевидцев, агрессор после произошедшего несколько раз приезжал к соседям, но не выражал сожаления и заявлял, что повторил бы свои действия. Эти слова официально не подтверждены.

Возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животным. Максимальное наказание по этой части — до трёх лет лишения свободы.

А ранее Life.ru писал, что в Дагестане школьники до смерти замучили котёнка. Они подбрасывали животное в воздух, а затем наблюдали за его предсмертными мучениями. При этом происходящее сопровождалось смехом.